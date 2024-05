Monte San Pietro - lo show di Ravazzolo alla Fineco Cup

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Oltre 100 giocatori al Golf BolognaGolf Cup. Vince Carlo Albertoportando a termine un ottimo giro in 70 colpi, due meno del par. In prima categoria Stefano Beltrami (38) superato Gianluca Palloni così come fanno Lorenzo Puglisi (40) in seconda su Gianluca Fabbri (39) e Paolo Fazzini (40) in terza nei confronti di Grazia Collina (39). La domenica al circolo diSancoincide con il ritornovittoria di Maurizio de Vito Piscicelli che fa fatto suo il Pappagallo sul Green Golf Trophy grazie a un giro in 75 colpi. In prima categoria Elisabetta Montanari (41) precede Maurizio Livesi (38) e Matteo Mazzoli (36), in seconda Monica Matteini (38) supera Lorenzo Puglisi e Massimo Paolini, mentre in terza Luca Puglisi (43) domina seguito da Paolo Aiello ...