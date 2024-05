Montagna | Santangelo - via libera ad avviso che finanzia assegno natalità in piccoli comuni

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'Aquila - Contributi economici per i nuovi nati neimontani della regione. È quanto stabilisce l’pubblicato oggi che prevede la concessione di undiin favore di quelle famiglie che risiedono in un comune montano e hanno registrato un nuovo nato nel nucleo famigliare. “L’di– spiega l’assessore regionale con deleghe al Sociale e agli Enti locali Roberto– è una misura prevista dalla legge regionale 32 del 2021 che prevede una serie di azioni concrete per contrastare lo spopolamento deidi. L’obiettivo della legge e delle misure in essa previste è di sostenere l’incremento delle nascite e consolidare la presenza demografica nei ...

