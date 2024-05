Monreale 2024 - la lista dei candidati di Fratelli d’Italia per Macaluso sindaco

(Di mercoledì 15 maggio 2024)– I nomi deinella(Giorgia Meloni), a sostegno del candidatodiNatale. Assessori Designati: Raciti Sebastiano, On. Varchi Maria Carolina, On. Cannella Giampiero. 1Natale 2 Guzzo Giuseppe 3 Raciti Maria Rita 4 Angileri Daniele 5 Badalamenti Filippo 6 Baiamonte Giovanni 7 Cinà Alessandra 8 (live.it)

Monreale – Fratelli d’Italia correrà con il suo simbolo e sosterrà Natale Macaluso come candidato sindaco per le imminenti elezioni amministrative di Monreale . “Siamo certi che Macaluso saprà interpretare al meglio le istanze provenienti dal ...

Monreale 2024, è ufficiale: Fratelli d’Italia punta su Natale Macaluso sindaco - monreale 2024, è ufficiale: Fratelli d’Italia punta su Natale macaluso sindaco - Fratelli d'Italia correrà con il suo simbolo e sosterrà Natale macaluso come candidato Sindaco per le imminenti elezioni amministrative di monreale… Leggi ...

Corruzione, l’intreccio Toti-Spinelli e la telefonata a Bozzano per Punta dell’Olmo: “Una soluzione la troviamo” - Corruzione, l’intreccio Toti-Spinelli e la telefonata a Bozzano per Punta dell’Olmo: “Una soluzione la troviamo” - Fratelli d'Italia correrà con il suo simbolo e sosterrà Natale macaluso come candidato Sindaco per le imminenti elezioni amministrative di monreale… Leggi ...

Monreale, FdI con il suo simbolo: Macaluso candidato sindaco - monreale, FdI con il suo simbolo: macaluso candidato sindaco - monreale – Fratelli d’Italia correrà con il suo simbolo e sosterrà Natale macaluso come candidato Sindaco per le imminenti elezioni amministrative di monreale. “Siamo certi che macaluso saprà ...