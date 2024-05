Monaco stupito da Rune | Ha giocato come un U16 qualsiasi E svela il suo problema

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Inviato sul posto. Guido, commentatore tecnico di Eurosport, è presente agli Internazionali d’Italia 2024 di Roma per seguire i match e “respirare” l’aria dei campi del Foro Italico. I moderni mezzi di comunicazione sicuramente consentono a tanti di seguire al meglio un incontro, ma essere presente in loco è un plus che nessuna Intelligenza Artificiale può riprodurre. Fatta questa premessa,è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo (telecronista di Eurosport). La giornata andata in archivio lunedì è stata quella dell’ultimo italiano nel tabellone di singolare. Stefano Napolitano, opposto al cileno Nicolas Jarry, era sfavorito per storia ed esperienza di incontri a questo livello. Bravo, però, il biellese a giocarsi le proprie chance fino in fondo, pur ...