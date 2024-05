Molesta una bambina nel quartiere Zen 2 a Palermo - la folla tenta di linciarlo e gli distrugge l' auto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Avrebbeto dire unadi cinque anni e ilZen 2 digli si sarebbe rivoltato contro. Scene da guerriglia alla periferia di. L’uomo di circa 60 anni è riuscito a trovare rifugio in un appartamento in via Agesia di Siracusa , ma in tantissimi sono arrivati sotto casa e lo hanno minacciato e gli hanno anche distrutto la macchina. La reazione dellaAnche...