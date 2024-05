Modric in Serie A - idea possibile | bomba di calciomercato!

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il club studia le possibili mosse per garantirsi le prestazioni del Pallone d’Oro 2018, trattativa in fase di avvio 38 anni, 2 gol e 8 assist in stagione e soprattutto un’altra Champions League da conquistare, Lukaè stato, è e sarà un campione, uno di quei giocatori che qualsiasi tifoso vorrebbe nella propria squadra e capace di incantare ogni anno di più, di invecchiare ma non per questo calare il livello delle proprie prestazioni. Se qualcuno ci avesse detto cheun giorno sarebbe approdato inA non ci saremmo meravigliati più di tanto, il taglio dei capelli e la posizione in campo ci ricorda Pirlo ed è facile l’accostamento del numero dieci del Real con le big del nostro campionato: Milan, Juventus e Inter. C’è però una notizia, trapelata nelle ultime ore, che vede, sulle tracce del campione croato, quella che ...

