Modric al Como? 'Suggestione di mercato' - Fabregas chiama un ex Barcellona

Modric al Como 'Suggestione', Fabregas chiama un ex Barcellona - modric al como 'Suggestione', Fabregas chiama un ex Barcellona - Il Como neo-promosso in Serie A innesca già diverse voci di mercato con diversi nomi importanti. Dal portiere tedesco Loris Karius del Newcastle al centrocampista.

Gli Hartono non alzeranno troppo il budget e cercano giocatori italiani o con esperienza di A. Correa e Karius altri nomi che girano - Gli Hartono non alzeranno troppo il budget e cercano giocatori italiani o con esperienza di A. Correa e Karius altri nomi che girano - Gli Hartono non alzeranno troppo il budget e cercano giocatori italiani o con esperienza di A. Correa e Karius altri nomi che girano ...

Como in serie A, il mercato accosta nomi pazzi: due piste nerazzurre e un grande ex Inter - Como in serie A, il mercato accosta nomi pazzi: due piste nerazzurre e un grande ex Inter - Le ultime indiscrezioni sui possibili obiettivi del Como, promosso in serie A. Due nerazzurri e un grande ex Inter.