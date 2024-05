Mo | media - ‘Nasrallah incontra vice capo di Hamas a Beirut’

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Beirut, 15 mag. (Adnkronos) – Ildi Hezbollah, Hassan Nasrallah, hato a Beirut ildia Gaza, Khalil al-Hayya, per discutere della guerra di Gaza. Lo riportano iisraeliani. L'articolo CalcioWeb.

Israele prepara la risposta all’Iran e tratta con Washington. ’Non c’è altra scelta’, avrebbe detto il ministro della Difesa Gallant al collega del Pentagono Austin in una conversazione avuta ieri. l’obiettivo è comunque scongiurare una Guerra che ...

L’esercito israeliano è pronto per entrare a Rafah, attende solo il via libera dal governo. I media di Israele ne sono certi. L’operazione di terra inizierà “molto presto”, ha riferito l’emittente Kan Tv citando due funzionari americani. E proprio ...

LBA - CJ Massinburg è il Most Improved Player: battuti Abass e Grazulis - LBA - CJ Massinburg è il Most Improved Player: battuti Abass e Grazulis - Dalla stagione precedente a quella successiva l'obiettivo di un giocatore è senza dubbio quello di migliorarsi, fare un passo avanti per tornare utile alla causa e soddisfare le ...

Elon Musk se la prende con i media con un Tweet - Elon Musk se la prende con i media con un Tweet - Su X, Elon Musk ha pubblicato un posto con cui critica i media tradizionali di cui non è mai stato un grande estimatore ...