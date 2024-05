Mo | Gaza - ‘35 233 vittime dal 7 ottobre’

Il governo degli Stati Uniti ha respinto l'ipotesi di un " genocidio " nella Striscia di Gaza , ma ha invitato Israele a "fare di più" per garantire la protezione dei civili nell'enclave palestinese. "Crediamo che Israele possa e debba fare di più ...

Continuano ad avanzare i tank israeliani a Rafah . L'offensiva dettata dal governo Netanyahu non sembra volersi fermare, anche se le comunità internazionali chiedono da più settimane di cessare immediatamente il fuoco, visto che il rischio di una ...

A Foras, il 2 giugno manifestazione a Cagliari: «I sardi non sono complici della guerra» - A Foras, il 2 giugno manifestazione a Cagliari: «I sardi non sono complici della guerra» - «Il 66% del demanio militare italiano si trova nella nostra Isola, ma anche tutto il resto della Sardegna viene utilizzato dai militari», appuntamento in piazza San Bartolomeo ...

Euro-Med: le forze israeliane hanno invaso le scuole dell’UNRWA e hanno ucciso ed arrestato decine di palestinesi a Jabalya - Euro-Med: le forze israeliane hanno invaso le scuole dell’UNRWA e hanno ucciso ed arrestato decine di palestinesi a Jabalya - gaza - PIC. L'Euro-Med Human Rights Monitor ha dichiarato che le forze israeliane hanno preso d'assalto le scuole dell'UNRWA utilizzate come centri di ...

I gruppi APT intensificano gli attacchi sfruttando i conflitti bellici - I gruppi APT intensificano gli attacchi sfruttando i conflitti bellici - L’ultimo report di ESET analizza e riassume le attività dei gruppi APT affiliati a Russia, Cina e Iran, tra ottobre 2023 e marzo 2024 ...