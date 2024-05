Misure alternative alla detenzione Convegno a San Gimignano sul recupero dei reclusi a Ranza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ledella rieducazione e i diritti dei detenuti nelle carceri italiane sono stati l’argomento delcon la presentazione nel salone parrocchiale del libro ’Come è in cielo così sia in terra. Il carcere fra giustizia, perdono e misericordia’ di padre Vittorio Tani, cappellano di Regina Coeli. L’evento è stato organizzato dall’associazione ’Don Grassini’, legata al nome dell’ex cappellano del carcere di Sanricordato dal presidente Gabriello Mancini e dal moderatore Fabrizio Chirici. Con padre Vittorio hanno portato le loro testimonianze l’avvocato Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana, Fabrizio Ciuffini, consulente sindacale Cisl ed ex segretario del sindacato della Polizia Penitenziaria. Padre Vittorio ha sfogliato le pagine "di una vita vissuta per seminare messaggi ...