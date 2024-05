MIP-C - quali sono i sintomi tipici della nuova malattia e le cure?

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La MIP-C (Autoimmunità MDA5 e polmonite interstiziale contemporanea con Covid) è una sindrome recentemente identificata in pazienti che hanno contratto il Covid-19 , anche in forma lieve o asintomatica. Questacondizione, descritta per la prima volta da un team internazionale di ricercatori, è stata oggetto di uno studio pubblicato sulla rivista eBioMedicine del gruppo Lancet . Il team di...