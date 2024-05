Mip-C - la nuova malattia connessa al Covid | Può essere letale

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Unacompletamente, maal virus che per oltre tre anni ha tenuto in scacco il mondo intero. Nonostante la pandemia sia ormai alle spalle, ilcontinua a colpire. Analizzando i dati dei cittadini dello Yorkshire, in Inghilterra, un gruppo di ricercatori ha infatti...