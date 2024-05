Minimo storico nascite in 2023 - lavoratori dipendenti nuovi poveri | l’Italia secondo l’Istat

Rapporto Istat 2023, nascite al minimo storico e crescente povertà in Italia - Rapporto Istat 2023, nascite al minimo storico e crescente povertà in Italia - L'Italia sta affrontando una crisi demografica e sociale senza precedenti, secondo il rapporto annuale dell'Istat.

