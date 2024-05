Minimo storico nascite in 2023 - lavoratori dipendenti nuovi poveri | l’Italia secondo l’Istat

Diverse sono le cause di diminuzioni delle nascite , sia per motivi economici sia per motivi di salute sia nella non speranza di un buon futuro Secondo gli ultimi indicatori demografici pubblicati oggi dall’Istituto Nazionale di Statistica ...

L’Italia si riscopre invecchiata e più povera - L’Italia si riscopre invecchiata e più povera - di Romana Ranucci ROMA (ITALPRESS) - Negli ultimi 10 anni si è allargato il divario tra le condizioni economiche delle generazioni. Più una persona ...

Giovani, in 20 anni ce ne sono 3 milioni in meno. Fanno meno figli e sono a rischio povertà (più degli anziani): il quadro nero dell'Istat - Giovani, in 20 anni ce ne sono 3 milioni in meno. Fanno meno figli e sono a rischio povertà (più degli anziani): il quadro nero dell'Istat - Natalità ai minimi storici e calo demografico i temi al del dibattito che al centro vede i giovani. Se il 2023 fa registrare l’ennesimo minimo storico in termini di nascite, segna ...

Rapporto Istat 2023, nascite al minimo storico e crescente povertà in Italia - Rapporto Istat 2023, nascite al minimo storico e crescente povertà in Italia - L'Italia sta affrontando una crisi demografica e sociale senza precedenti, secondo il rapporto annuale dell'Istat.