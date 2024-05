Minaccia di lanciarsi dal ponte | 40enne salvato in extremis dai Carabinieri

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 1 minutoEra già salito sul parapetto di protezione e con tutta probabilità, senza l’intervento dei, sarebbe riuscito nel suo intento suicida. È accaduto verso le 14.00 di oggi, nel capoluogo irpino. Undel posto aveva deciso di farla finita lanciandosi dal “della Ferriera”. Grazie alla segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato il predetto in evidente stato confusionale nei pressi del, l’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Avellino ha disposto l’immediato intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, già di perlustrazione in quell’area. Con cautela ihanno raggiunto l’uomo cheva di lasciarsi cadere nel vuoto. Uno dei militari, resosi conto ...

PEDEROBBA (TREVISO) - Lite in famiglia degenerata . Marito violento dà in escandescenza e cosparge il corridoio di miscela minaccia ndo di dar fuoro alla casa : dentro oltre alla moglie , anche i...

Asola (Mantova) – Pieno di alcol, aveva aggredito gli anziani genitori , prima picchia ndoli, poi minaccia ndoli con un coltello da cucina. Per questo nella notte del 3 aprile i carabinieri della stazione di Asola hanno arrestato in flagranza di ...

Condannato l'incubo di Antonio Pio, il ragazzo disabile aggredito: "L'ho colpito perchè rideva" - Condannato l'incubo di Antonio Pio, il ragazzo disabile aggredito: "L'ho colpito perchè rideva" - “L’ho colpito perché, quando passavo, rideva”. Si è giustificato così, davanti al gip del Tribunale di Foggia, il 40enne di San Severo accusato di aver minacciato e aggredito Antonio Pio, un ragazzo ...

VIOLENZA San Severo: condannato 40enne che aggredì Antonio Pio, ragazzo disabile - VIOLENZA San Severo: condannato 40enne che aggredì Antonio Pio, ragazzo disabile - “Rideva quando passavo, e per questo l’ho colpito”. Con queste parole il 40enne di San Severo ha cercato di spiegare al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia il motivo per cui ha ...

Raptus di follia a Cariati: si barrica in casa, moglie e figli si rifugiano in strada - Raptus di follia a Cariati: si barrica in casa, moglie e figli si rifugiano in strada - Notte movimentata quella appena trascorsa a Cariati, sullo ionio cosentino. Tutto parte da una richiesta disperata di aiuto arrivata al 112. Durante la chiamata una donna racconta di esser stata ...