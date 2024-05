Milly prepara il colpaccio | Non Belen ma Ecco chi sta corteggiando

(Di mercoledì 15 maggio 2024) I motori di Ballando con le stelle si sono accesi. La regina della danzaCarlucci ha dato il via alla ricerca dei nuovi vip. Già da tempo si parla dei papabili concorrenti, ma non ci sono ancora certezze. Un nome, più di altri, è stato fatto rimbalzare da un sito all'altro ed è quello diRodriguez. L'argentina, distante ora dal mondo televisivo, si sta sicuramentendo a nuove sfide. Si è ipotizzato, in virtù di ciò, che fosse interessata a scendere in pista per il sabato sera di Rai 1. In effetti sui social l'abbiamo vista provare più volte. Con tanto di maestri e scarpette. Ma il sito di Davide Maggio ha smentito quest'indiscrezione. "Rodriguez non balla più. La showgirl argentina era prossima all'approdo nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Sembrava quasi fatta ...

Milly Carlucci è blindata all’Auditorium del Foro Italico per le ultime rifiniture a L’Acchiappatalenti ma è anche al lavoro per comporre il cast di BALLANDO con le STELLE . La conduttrice di Rai1 vorrebbe in pista Big Mama e Mara Maionchi, che per ...

