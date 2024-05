Mille battaglie con te Lutto alla Rai | arriva all’ospedale per un malore poi accade il peggio e muore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nel policlinico Umberto I siancora di legionella. L’ultimo paziente entrato nell’ospedale universitario per curarsi ha contratto il batterio che l’ha ucciso. La legionella è un bacillo che provoca una malattia che si trasmette per via aerea chiamata legionellosi che colpisce prevalentemente il sistema respiratorio con forme anche acute di polmonite e si sviluppa attraverso l’inalazione aerea di acqua o liquidi che ospitano il bacillo legionella. Come riporta il sito Humanitas, i sintomi della malattia dei Legionari, che ha un periodo di incubazione di 2-10 giorni, sono legati all’infezione generica dell’organismo che sviluppa quindi febbre, dolori muscolari, mal di testa, astenia, ma sono anche legati all’apparato respiratorio con conseguentemente lo sviluppo di mal di gola, tosse e polmonite. La febbre di Pontiac invece si presenta come un’influenza generica ...