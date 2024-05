Milano Skate and Surf film festival | tre giorni sulla tavola all’Ex Macello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – Trededicati alla. Non parliamo di cucina o di eccellenze della gastronomia Made in Italy, ma delle tavole su cui scivolare e fare acrobazie. Torna aloand, sponsorizzato da Vans, noto marchio di street wear legato a doppio filo al mondo delloboarding, così come alla sottocultura punk hardcore. La manifestazione prevede la proiezione dia tema; ma anche mostre, dj set e concerti. Oltre agli immancabili contest dedicati alloboard, con l’esibizione di alcuni dei principalir italiani. Cuore della kermesse sarà l’exdi viale Molise, nel quartiere di Calvairate. Il ...