Milano - il Lambro e il Seveso allarmano | pioggia costante da ieri sera VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Anche Federica Panicucci ne parla spontaneamente allarmata. “Non so se a casa si sente questo rumore in studio. E’ la fortesu”, dice improvvisamente durante la diretta di Mattino Cinque mentre l’argomento era tutt’altro, il caso Alessia Pifferi. Il capoluogo lombardo daè sferzato da acquazzoni e adesso preoccupa il. Il fiume in alcuni punti è uscito dagli argini. Attualmente l’esondazione è monitorata e tenuta sotto controllo. Intanto, i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi, ben ottanta, nel territorio milanese colpito da allagamenti, obbligando la deviazione del percorso abituale di alcune linee di autobus e tram. Giocoforza, il traffico è in tilt. Per correre ai ripari è entrata in funzione alle 6 e 30 la vasca che protegge da ...