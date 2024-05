Milano; esondano Seveso e Lambro Strade allagate | video

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il maltempo che ha investito il nord Italia ha soprattutto colpitodove piovo ormai da ieri pomeriggio in maniera anche molto intensa.sono esondati. Una donna con i due figli è stata salvata dai vigili del fuoco. Decine disono state chiuse per allagamenti.

Anche Federica Panicucci ne parla spontaneamente allarmata. “Non so se a casa si sente questo rumore in studio. E’ la forte pioggia su Milano ”, dice improvvisamente durante la diretta di Mattino Cinque mentre l’argomento era tutt’altro, il caso ...

L' Allerta meteo non si placa e su Milano scatta l'apprensione dovuta dal maltempo . Il fiume Lambro è esonda to in alcune parti della città, tanto da registrare fuoriuscite nel quartiere di Ponte Lambro , alle porte del capoluogo lombardo. Sotto ...

