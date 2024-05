Milano - emergenza maltempo | esondato anche il Seveso Quartieri sott' acqu - case evacuate Chiusa l' autostrada A4

Il Lambro è uscito in alcuni punti dagli argini, i vigili del fuoco hanno eseguito circa ottanta interventi nell'area Milanese. Traffico intenso in città

Milano – L'incessante pioggia che da ieri pomeriggio sta interessando Milano ha portato all'esondazione del fiume Lambro in alcune zone. I vigili del fuoco fanno sapere che l'esondazione è "controllata e monitorata permanentemente", anche se sta ...

Milano – L'incessante pioggia che da ieri pomeriggio sta interessando Milano ha portato all'esondazione del fiume Lambro in alcune zone. I vigili del fuoco fanno sapere che l'esondazione è "controllata e monitorata permanentemente", anche se sta ...

Milano, emergenza maltempo: esondato anche il Seveso. Quartieri sott'acqua, case evacuate. - milano, emergenza maltempo: esondato anche il Seveso. Quartieri sott'acqua, case evacuate. - A milano dopo il Lambro è esondato anche il Seveso con allagamenti nei quartieri di Niguarda, dove è chiuso al traffico viale Cà Granda, Bicocca e Isola. A causa degli allagamenti sono deviate o ...

Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - SITUAZIONE ORE 9, PRIMI ALLAGAMENTI E CRITICITA'. La forte perturbazione che sta interessando il Nord Italia ed in particolare la Lombardia sta dando luogo a condizioni di forte maltempo anche a Milan ...

Dopo il Lambro esonda anche il Seveso, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. A Monza evacuati asili e scuole - Dopo il Lambro esonda anche il Seveso, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. A Monza evacuati asili e scuole - A milano dopo il Lambro è esondato anche il Seveso con allagamenti nei quartieri di Niguarda, dove è chiuso al traffico viale Ca' Granda, Bicocca e Isola. A causa degli allagamenti sono deviate o ...