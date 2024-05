Milano - emergenza maltempo | esondato anche il Seveso Quartieri sott' acqu - case evacuate Chiusa l' autostrada A4

Milano, emergenza maltempo: esondato anche il Seveso. Quartieri sott'acqua, case evacuate. Chiusa l'autostrada A4 - milano, emergenza maltempo: esondato anche il Seveso. Quartieri sott'acqua, case evacuate. Chiusa l'autostrada A4 - A milano dopo il Lambro è esondato anche il Seveso con allagamenti nei quartieri di Niguarda, dove è chiuso al traffico viale Cà Granda, Bicocca e Isola. A causa ...

Cronaca meteo diretta: mai cosi tanta pioggia in maggio, è emergenza alluvione in Lombardia. Chiusa anche l'autostrada A4. Foto, video e previsione - Cronaca meteo diretta: mai cosi tanta pioggia in maggio, è emergenza alluvione in Lombardia. Chiusa anche l'autostrada A4. Foto, video e previsione - PIOGGE ABBONDANTI ANCHE SULL'OVEST EMILIA. Il maltempo non risparmia l'Emilia occidentale con le piogge della notte che hanno portato gli accumuli pluviometrici fino a 50mm tra Piacenza e Parma.

Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - SITUAZIONE ORE 9, PRIMI ALLAGAMENTI E CRITICITA'. La forte perturbazione che sta interessando il Nord Italia ed in particolare la Lombardia sta dando luogo a condizioni di forte maltempo anche a Milan ...