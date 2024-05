(Di mercoledì 15 maggio 2024) Come previsto, una nuova e violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, conintensi a partire dal pomeriggio e dalla serata di ieri. Oggi, mercoledì 15 maggio,...

Milano – Il bel tempo può attendere. Come previsto, il meteo in Lombardia è ancora caratterizzato da perturbazioni, precipitazioni e il rischio – a livello locale – anche di grandinate. Già ieri, lunedì 14 maggio, abbiamo avuto un assaggio di ...

Milano , 14 maggio 2024 – Rieccoli. Annunciati, sono in arrivo nuovi temporali su tutta la Lombardia, a partire dalla prima serata di oggi, martedì 14 maggio. In vista delle precipitazioni il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della ...

Una violenta ondata di Maltempo ha colpito la Lombardia come da previsioni, con temporali intensi che si sono alternati nelle ultime ore. Le giornate di oggi (mercoledì 15 maggio) e domani (giovedì 16 maggio) potrebbero essere le più critiche, con ...

Meteo: Nord Italia sott’acqua, ecco fino a quando persisterà il maltempo - Meteo: Nord Italia sott’acqua, ecco fino a quando persisterà il maltempo - Sulla stessa milano, dove è esondato il Lambro ... Le precipitazioni, ancora consistenti, si abbatteranno anche in Val Padana, con rischio di nubifragi e temporali violenti tra la Lombardia e le ...

Milano, bomba d'acqua: temporali e grandinate. Attiva la vasca contro le esondazioni: esondano il Lambroe e il Seveso - milano, bomba d'acqua: temporali e grandinate. Attiva la vasca contro le esondazioni: esondano il Lambroe e il Seveso - A milano dopo il Lambro è esondato anche il Seveso con allagamenti nei quartieri di Niguarda, dove è chiuso al traffico viale Ca' Granda, Bicocca e Isola. A causa degli allagamenti sono deviate o ...

Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - SITUAZIONE ORE 9, PRIMI ALLAGAMENTI E CRITICITA'. La forte perturbazione che sta interessando il Nord Italia ed in particolare la Lombardia sta dando luogo a condizioni di forte maltempo anche a Milan ...