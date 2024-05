(Di mercoledì 15 maggio 2024) Disagi a, colpita nella notte da piogge intense, proseguite nella mattinata di mercoledì che hanno causato l'allagamento di diversi sottopassi. Il fiume Lambro ha raggiunto un livello di 2,50 metri. In zona Sempioneincon automobilisti e centauri in difficoltà.

L' Allerta meteo non si placa e su Milano scatta l'apprensione dovuta dal maltempo . Il fiume Lambro è esonda to in alcune parti della città, tanto da registrare fuoriuscite nel quartiere di Ponte Lambro , alle porte del capoluogo lombardo. Sotto ...

MILANO, ESONDA IL LAMBRO, ATTIVA LA VASCA PER CONTENERE IL SEVESO (RIEPILOGO) - milano, ESONDA IL LAMBRO, ATTIVA LA VASCA PER CONTENERE IL SEVESO (RIEPILOGO) - Roma, 15 mag - allagamenti e traffico intenso a milano a causa dell’esondazione del Lambro, arrivata dopo piogge costanti che da martedì sera hanno interessato la città. Sono almeno 80 gli interventi ...

Maltempo a Milano, pioggia intensa e strade allagate: attivata la vasca contro le esondazioni del Seveso - Maltempo a milano, pioggia intensa e strade allagate: attivata la vasca contro le esondazioni del Seveso - Allerta maltempo a milano. Il fiume Lambro ha livelli molto alti a causa ... Il maltempo ha causato anche modifiche nel percorso di alcune linee di tram e bus. A causa dell'allagamento di alcuni ...

Milano, allagamenti per la pioggia in viale Elvezia - milano, allagamenti per la pioggia in viale Elvezia - (LaPresse) Disagi a milano, colpita nella notte da piogge intense, proseguite nella mattinata di mercoledì che hanno causato l’allagamento di ...