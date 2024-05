Milan, Scaroni DICHIARA: «Se Pioli rimarrà Dico questo» - milan, scaroni DICHIARA: «Se Pioli rimarrà Dico questo» - Paolo scaroni, presidente del milan, ha parlato dopo l’Assemblea di Lega Serie A. Ecco le sue dichiarazioni Il presidente del milan, Paolo scaroni ha risposto ad alcune domande a margine dell’Assemble ...

Scaroni in dribbling: «Su Pioli e il futuro del Milan Non parlo di cose sportive. La riunione di oggi…» - scaroni in dribbling: «Su Pioli e il futuro del milan Non parlo di cose sportive. La riunione di oggi…» - Il presidente del milan, Paolo scaroni, all’uscita dall’Assemblea di Lega, ha risposto così alle domande dei giornalisti Intercettato da alcuni giornalisti all’uscita dall’Assemblea di Lega Serie A te ...

L’intervista all’ex bandiera del Milan andata in onda su Radio Serie A, è polemica. Maldini: "Sono stato censurato». La Lega nega - L’intervista all’ex bandiera del milan andata in onda su Radio Serie A, è polemica. Maldini: "Sono stato censurato». La Lega nega - Intervista di Maldini censurata o no Polemiche tra Lega Serie A e legale dell'ex calciatore. Libertà di espressione in discussione. Polemiche risolte, intervista ripristinata.