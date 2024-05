Milan - Moggi difende Pioli | Paga 7 colpe non sue Poi attacca la società

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Luciano, ex presidente della Juventus, ha stilato un editorialendo Stefanondo la dirigenza del

Luciano Moggi parla anche del Milan e in particolare del futuro della Panchina rossonera. Tra Antonio Conte e Stefano Pioli. Ecco il punto

Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – “Antonio Conte è l’ uomo giusto per risollevare sia il Milan che la Juve ntus e la mia sensazione è che possa andare in uno di questi due club. In bianconero sarebbe un grande ritorno, in rossonero conquisterebbe tutti ...

L'Equipe - Psg, aria di rivoluzione: via ai saldi, chi è stato offerto alla Juventus - L'Equipe - Psg, aria di rivoluzione: via ai saldi, chi è stato offerto alla Juventus - Dopo l'addio di Kylian Mbappé, infatti, ci sono altri giocatori pronti a lasciare Parigi. Gente come Carlos Soler, milan Skriniar e Manuel Ugarte. Questi i nomi dei partenti nella rosa di Luis Enrique ...

Corbo su Conte: "Non è aziendalista, scomodo nella vita di una società" - Corbo su Conte: "Non è aziendalista, scomodo nella vita di una società" - De Laurentiis è ingombrante però dobbiamo riconoscere che in 19 anni ha fatto bene, molto meglio di quelli che hanno governato Juve, Inter, milan.

Panchina Milan, salta anche Conceicao Anche un altro club su di lui… - Panchina milan, salta anche Conceicao Anche un altro club su di lui… - Conceicao resta un obiettivo primario per il milan ma sul tecnico portoghese ci sarebbe un altro club internazionale. Il rebus allenatore in casa milan si infittisce ancora di più. Nelle ultime ore il ...