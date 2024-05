Milan e Inter - occhi su Atalanta-Juventus | ecco perché

L’ Inter è tornata alla base per preparare la partita con la Lazio, nonché ultimo impegno casalingo della stagione, in programma domenica a San Siro alle ore 18. La squadra di Inzaghi, Campione d’Italia, verrà ufficialmente premiata dalla Lega Serie ...

Biasin: "Addio Conte, cosa successe DAVVERO nella sede dell'Inter" - Biasin: "Addio Conte, cosa successe DAVVERO nella sede dell'inter" - L’unico nodo è la clausola Champions. L’allenatore leccese non vorrebbe privarsi del talento di Kvara. Tra i nomi graditi al tecnico ci sono Gudmundsson e Luis Alberto L’accordo tra il Napoli e Antoni ...

Milan, Maignan è tornato in gruppo. Kjaer e Loftus-Cheek usciti dall'area medica - milan, Maignan è tornato in gruppo. Kjaer e Loftus-Cheek usciti dall'area medica - Buone notizie in casa milan con Maignan e Mirante che sono tornati a disposizione di Pioli. Kjaer e Loftus-Cheek sono usciti dall'area medica: per loro è iniziata la fase di riatletizzazione e l'idea ...

A. Paganin: “Juve Fai fatica a confrontare i singoli con quelli di Inter e Milan. Forse Allegri…” - A. Paganin: “Juve Fai fatica a confrontare i singoli con quelli di inter e milan. Forse Allegri…” - intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin. ha commentato la stagione della Juve che in campionato ha faticato negli ultimi mesi. " E' ben lontana dall'essere la Juve che conosciamo. Avran ...