Milan - Cardinale | 'I tifosi vogliono sempre vincer - ma se vinci sempre rendi la competizione meno interessante'

Le parole di Billy Costacurta , ex difensore del Milan , sull’ Esonero di Stefano Pioli e i possibili nomi per sostituirlo Colonna del Milan più grande, Billy Costacurta è oggi un competente opinionista tv. Ecco la sua analisi sui rossoneri, espressa ...

Come riportato dal giornalista di Bloombeg, Hellier, il proprietario del Chelsea Todd Boehly parlerà domani insieme a Cardinale del Milan

Panchina Milan , Tuttosport : Zlatan Ibrahimovic spinge per l’arrivo di Mark Van Bommel: ecco Cosa ne pensa il patron Gerry Cardinale… E se il prossimo allenatore del Milan fosse Mark Van Bommel? Sì, perché le quotazioni dell’olandese sono in ...

Milan, Cardinale prepara la rivoluzione: mezza squadra via - milan, cardinale prepara la rivoluzione: mezza squadra via - Il milan, nel prossimo mercato, potrebbe avviare una rivoluzione. La Gazzetta dello Sport annuncia molti rinnovamenti a milanello. Il milan, nel prossimo mercato, potrebbe avviare una nuova rivoluzion ...

Conte: ecco l'offerta del Napoli dopo il no di Juve e Milan. E Ciro Ferrara lascia Dazn - Conte: ecco l'offerta del Napoli dopo il no di Juve e milan. E Ciro Ferrara lascia Dazn - Il presidente De Laurentiis ha offerto al tecnico pugliese stipendio con base fissa di circa 6 milioni e ulteriori 3 milioni ...

Milan-allenatore: la scelta, i criteri. Quello che sappiamo - milan-allenatore: la scelta, i criteri. Quello che sappiamo - Così verrà scelto l'allenatore del milan (che ancora non c'è): i criteri della scelta. Perché no a Antonio Conte, De Zerbi difficile, Conceicao resta caldo con Fonseca, Gallardo non convince, Farioli ...