Mike Tyson torna sul ring per Netflix e per allenarsi mangia carne cruda

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Fan disegnate la data in calendario perché il prossimo 20 luglio, il vostro eroe tornerà sulper un evento straordinario di. Per la prima volta nella sua storia, infatti, la piattaforma trasmetterà in streaming, senza costi aggiuntivi per gli abbonati, un evento sportivo, nella fattispecie un match di boxe. In un angolo ci sarà Mr., nell’altro Jake “El Gallo de Dorado” Paul. Nessuno come lui sa spettacolarizzare questi eventi, creando “hype”. Nel corso di un’intervista al Damon Elliott Show ha detto di aver iniziato una preparazione ad hoc in vista della sfida.ndo. “Sì, è così. Mangio. Ne stondo anche per abituarmi perché il mio ...

Prima conferenza stampa ufficiale di presentazione del match del prossimo 20 luglio: Mike Tyson e Jake Paul per la prima volta hanno avuto un vero e proprio faccia a faccia per poi mettersi a disposizione delle domande di stampa e pubblico. Tra cui ...

(Adnkronos) – Netflix entra per la prima volta nel mondo dello sport in streaming e lo fa con i guantoni da boxe che indosseranno Jake "El Gallo de Dorado" Paul , 27 anni e "The Baddest Man on the Planet" Mike Tyson , 57 anni, in un evento che ...

(Adnkronos) – Netflix entra per la prima volta nel mondo dello sport in streaming e lo fa con i guantoni da boxe che indosseranno Jake "El Gallo de Dorado" Paul , 27 anni e "The Baddest Man on the Planet" Mike Tyson , 57 anni, in un evento che ...

Mike Tyson, 57 anni, sfida Jake Paul su Netflix: un evento sportivo senza precedenti - mike tyson, 57 anni, sfida Jake Paul su Netflix: un evento sportivo senza precedenti - Contesto: Il leggendario pugile mike tyson torna sul ring per sfidare il controverso youtuber Jake Paul in un evento speciale che sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix il 20 luglio. Questa ...

Mike Tyson vs. Jake Paul, lo YouTuber accende la sfida: «Sono io quello pericoloso» - mike tyson vs. Jake Paul, lo YouTuber accende la sfida: «Sono io quello pericoloso» - Jake Paul ha lanciato la sua personale sfida a mike tyson in un incontro che sarà trasmesso in streaming su Netflix il 20 luglio ...

Netflix annuncia Jake Paul vs Mike Tyson - Netflix annuncia Jake Paul vs mike tyson - Jake Paul e mike tyson si affronteranno in un epico incontro di boxe all'AT&T Stadium il 20 luglio 2024. Netflix ne trasmetterà le sorti in diretta mondiale.