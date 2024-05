Mike Tyson-Jake Paul - la sfida per un pugno di dollari che piacerà più ai social che agli sportivi

Il prossimo 20 luglio in Texas Mike Tyson tornerà sul ring per sfidare Jack Paul in un incontro che ha già attirato su di sé l'attenzione mediatica mondiale. Se sarà reale o semplicemente una esibizione, poco importa ma c'è il rischio concreto che ...

Mike Tyson, 57 anni, sfida Jake Paul su Netflix: un evento sportivo senza precedenti - mike Tyson, 57 anni, sfida Jake Paul su Netflix: un evento sportivo senza precedenti - Contesto: Il leggendario pugile mike Tyson torna sul ring per sfidare il controverso youtuber Jake Paul in un evento speciale che sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix il 20 luglio. Questa ...

Mike Tyson vs. Jake Paul, lo YouTuber accende la sfida: «Sono io quello pericoloso» - mike Tyson vs. Jake Paul, lo YouTuber accende la sfida: «Sono io quello pericoloso» - Jake Paul ha lanciato la sua personale sfida a mike Tyson in un incontro che sarà trasmesso in streaming su Netflix il 20 luglio ...

Netflix annuncia Jake Paul vs Mike Tyson - Netflix annuncia Jake Paul vs mike Tyson - Jake Paul e mike Tyson si affronteranno in un epico incontro di boxe all'AT&T Stadium il 20 luglio 2024. Netflix ne trasmetterà le sorti in diretta mondiale.