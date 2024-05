Migranti - il Mediterraneo centrale non è più in balia dei trafficanti | arrivi calati del 62%

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Glideiattraverso la rotta delhanno registrato nei primi quattro mesi del 2024 un calo del 62% su base annua. Lo certifica il rapporto Frontex, che rileva come nel mese di aprile il calo abbia fatto registrare quasi il 70% in meno di. In generale, per quanto riguarda le frontiere dell’Ue il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere è diminuito di quasi un quarto (23%). “I dati forniti da Frontex sono merito soprattutto del nuovo approccio alle politiche migratorie voluto dal governo italiano” e affermate anche nell’Ue, ha commentato l’eurodeputato di FdI e copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini. Frontex: glididal...

Roma, 14 mag.(Adnkronos) – “Oggi i Migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale sono diminuiti di oltre il 60%”, la strategia messa in piedi dal governo “sta dando suoi frutti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , in ...

