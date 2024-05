Michela Giraud annulla date del tour | Un imprevisto molto grave

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo il successo di Flaminia, il suo primo film alla regia che parla di legami familiari e approfondisce importanti tematiche generazionali - ispirato alla vera storia di sua sorella -torna al suo primo amore, la standup comedy. L'attrice porta la sua comicità in giro per l'Europa...

Ospite del podcast One More Time, l’attrice romana ripercorre le varie tappe della sua carriera, analizza il rapporto con la sua famiglia («mi sentivo non vista dai genitori, devo tutto a mia sorella») e rivela i problemi con la fiducia («per anni ...

Maschile Plurale: la nostra intervista al RIFF a Michela Giraud, Giancarlo Commare e Gianmarco Saurino - Maschile Plurale: la nostra intervista al RIFF a michela giraud, Giancarlo Commare e Gianmarco Saurino - Ecco il nostro incontro con michela giraud, Giancarlo Commare e Gianmarco Saurino. Nel 2021, in piena pandemia, sbarcava direttamente su Prime Video un'opera prima, firmata a quattro mani da ...

Lazza diventerà padre: la fidanzata Greta Orsingher è in dolce attesa - Lazza diventerà padre: la fidanzata Greta Orsingher è in dolce attesa - Il rapper Lazza e la compagna Greta Orsingher hanno annunciato su Instagram che diventeranno genitori dopo qualche mese di frequentazione: le foto social.

Riviera Film Festival, la premiazione in diretta su Primocanale - Riviera Film Festival, la premiazione in diretta su Primocanale - SESTRI LEVANTE - Sono Raoul Bova e Rocio Munoz a chiudere l'ottava edizione del Riviera International Film Festival in una Sestri Levante che per una settimana si è trasformata in Hollywood con tre pr ...