Metti una vacanza in una riserva naturale del Wwf

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si fa presto, nell’epoca della mercificazione e del dominio assoluto del marketing, a parlare di immersione nella natura, di ecoturismo e di arte che abbraccia il paesaggio circostante. Peccato, però, che spesso l’autenticità di queste esperienze sia minata (in modo spesso subdolo) da elementi antropici più o meno evidenti, come la possibilità di visitare un luogo “incontaminato” solo ed esclusivamente a bordo di un’automobile. Così, il ricongiungimento con la Madre Terra fatica a concretizzarsi. Sull’Appennino Pistoiese, a San Marcello Piteglio, esiste però un esempio virtuoso, positivamente diverso e ricco di potenziale. Parliamo di unaaffiliata al Wwf che si può visitare solo camminando – il “traguardo”, come vedremo più avanti, si taglia dopo una passeggiata di circa quaranta minuti – o pedalando nel bosco, partendo dalla ...

Ph. Valentina Sommariva (Courtesy of Oasi Dynamo) - Ph. Valentina Sommariva (Courtesy of Oasi Dynamo) - Trekking sotto le stelle, yoga a mille metri, escursioni sulle tracce degli animali selvatici, opere d’arte nel verde. La stagione di Oasi Dynamo è ripartita in vista di un’estate ricca di attività ...

