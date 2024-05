Metro Linea 1 ferma all’ora di punta, caos trasporti in serata a Napoli - Metro linea 1 ferma all’ora di punta, caos trasporti in serata a Napoli - La linea 1 della metropolitana di Napoli si ferma nell'ora di punta: ennesimo caos trasporti nel capoluogo partenopeo ...

La Fiera non si ferma più, ricavi a 88,9 milioni di euro. Un +15% rispetto al primo trimestre 2023 - La Fiera non si ferma più, ricavi a 88,9 milioni di euro. Un +15% rispetto al primo trimestre 2023 - Il Gruppo cresce per effetto della componente organica generata dai maggiori volumi conseguiti attraverso lo sviluppo della linea di business degli eventi organizzati, che ha positivamente influenzato ...

Napoli-Nola-Baiano, la linea Circumvesuviana chiude per 3 mesi: protesta dei pendolari. - Napoli-Nola-Baiano, la linea Circumvesuviana chiude per 3 mesi: protesta dei pendolari. - NAPOLI - "L'Ente Autonomo Volturno starebbe pensando di chiudere dal prossimo 10 giugno e per tre mesi la linea Napoli-Nola-Baiano per eseguire una serie di lavori".