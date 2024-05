Meteo mercoledì - nubi sparse alternate a schiarite

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 maggio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Lo sprofondamento di una saccatura atlantica sull’Europa occidentale ha formato un vistoso vortice di bassa pressione poco a ovest del Canale della Manica. La circolazione ciclonica è alimentata da forti contrasti termici perché rimescola correnti di aria polare marittima in discesa dalla Groenlandia con aria più calda di matrice sub tropicale in risalita dal nord Africa. Per questo motivo le perturbazioni ad essa associate sono molto intense. E’ già visibile dalle immagini satellitari quella che è destinata a far proseguire sull’Italia un’acuta fase di maltempo che riguarderà prevalentemente le regioni settentrionali. Il fronte è in rapido avvicinamento ma i fenomeni più forti sono attesi solo alla fine della giornata in corso, in quella die a seguire anche ...