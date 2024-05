Milano, 2 maggio 2024 – Il conto alla rovescia è partito: sta per partire il Giro d’Italia 2024 . L’attesissima gara di ciclismo, all’edizione numero 107, è in programma dal 4 al 26 maggio 2024 . Si parte da Venaria Reale e si arriva ancora a Roma. ...

“La chimica verde non è più un segmento di settore, ma un cambiamento sistemico necessario e inevitabile. In Lombardia abbiamo la più alta concentrazione di imprese di questo ambito, con il 41% di tutta la chimica italiana e il più elevato indice ...

Meteo, Italia divisa in due: le previsioni per i prossimi giorni - Meteo, italia divisa in due: le previsioni per i prossimi giorni - italia divisa in due con sole e caldo al Sud e rovesci anche intensi nelle regioni settentrionali. Allerta arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori della lombardia, giallo su Piemonte, ...

Siti Unesco Lombardia, il piano operativo della Regione per valorizzarli: c'è anche Crespi d'Adda - Siti Unesco lombardia, il piano operativo della Regione per valorizzarli: c'è anche Crespi d'Adda - Regione lombardia mette in campo un piano operativo per valorizzare i siti Unesco, in accordo col Ministero della Cultura. Siti Unesco lombardia, il piano operativo della Regione per valorizzarli: c'è ...

Attacco hacker a Synlab, pubblicati sul dark web i dati sanitari dei pazienti: cosa fare - Attacco hacker a Synlab, pubblicati sul dark web i dati sanitari dei pazienti: cosa fare - Si tratta dei dati sottratti lo scorso 18 aprile dagli archivi digitali di Synlab, una tra le principali aziende sanitarie private d’italia e d’Europa ... laboratori di Synlab – distribuiti in ...