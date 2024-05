Meteo | in Lombardia continua anche domani tempo marcatamente perturbato

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Milano, 15 mag. (Adnkronos) – L’attiva perturbazione atlantica, discesa sulla Francia, determineràpersulla, con precipitazioni diffuse e ventilazione sostenutain pianura. Secondo il bollettinodi Arpa, bisognerà attendere almeno fino a venerdì per assistere ad un progressivo colmamento della struttura depressionaria, che lascerà un flusso sudoccidentale debolmente instabile sulla regione.Fino a lunedì le precipitazioni si presenteranno a ciclo diurno, più probabili sui rilievi ed i settori occidentali, con temperature in lieve, ma progressivo aumento. L'articolo CalcioWeb.

No, alla fine non ci sarà nessuna interruzione nell'invio delle Ricette mediche dematerializzate per gli abitanti della Lombardia . Lo ha confermato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che nei giorni precedenti aveva comunicato la ...

Maltempo Veneto, acqua alta a Montagnana e Casale di Scodosia - Roma, 15 mag. (askanews) - Allagamenti a Montagnana e Casale di Scodosia, due località nella Bassa Padovana flagellate dal maltempo in Veneto. Nei video girati da alcuni residenti, l'acqua supera un m ...

Terrore in lombardia, flagellata da un incessante nubifragio - Una pioggia incessante, caduta per 24 ore, sta creando pesanti disagi a Milano e in gran parte della lombardia, tra cui esondazioni e allagamenti.

Esondano il Lambro in mattinata e il Seveso nel pomeriggio. Il maltempo dovrebbe proseguire fino a venerdì - Maltempo a Milano: Lambro esondato, strade bloccate, pioggia battente mercoledì 15 maggio, ma è confermato il concerto Radio Italia Live in Piazza Duomo.