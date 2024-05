Messina Denaro - le partite a poker durante la latitanza e la chat Whatsapp per organizzarsi

Le nuove prove a carico di Andrea Bonafede presentate durante il processo in corso che vede imputato il geometra di Campobello di Mazara per associazione mafiosa. Per l’accusa, Bonafede potrebbe essere stato a disposizione di Messina Denaro per ...

Per mesi, mentre le forze dell’ordine lo cercavano in tutto il Paese, Matteo Messina Denaro trascorreva almeno una serata a settimana al tavolo del poker. Indisturbato. L’ennesima sorprendente scoperta, fatta dai carabinieri del Ros e dalla Procura ...

