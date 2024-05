Meryl Streep e Jane Fonda - regine del primo red carpet di Cannes

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo la stagione degli Awards conclusa con gli Oscar e il Met Gala, ha ora inizio una nuova parentesi di stile tutta dedicata al cinema: è iniziato il Festival di2024. Sotto i riflettori attori e registi che si preparano a presentare le proprie pellicole e sfilare su uno dei Redpiù iconici di tutti i tempi. Su quella lingua rossa della Croisette sono state consacratedi stile e personalità che hanno fatto la storia del cinema, daBirkin a Charlize Theron fino a Bella Hadid. Così l’attesa per il Festival disi fa sempre più elettrizzante anche in fatto di moda, regalando già dalla prima serata della 77esima edizione piacevoli sorprese. Tra modelle e giovani ...

Nel giorno d'apertura del Festival di Cannes 2024 , Maryl Streep ha ricevuto la Palma d'oro alla carriera per i suoi circa 50 anni passati sul set. "Grazie al pubblico che non si è ancora stufato di me", ha detto a Juliette Binoche che le ha ...

Durante la cerimonia di apertura del Festival del cinema di Cannes 2024 , Meryl Streep è salita sul palco per ricevere il premio della Palma d’oro alla carriera , onorando i lavori di una delle attrici più famose e amate al mondo. Accanto a lei ...

Festival di Cannes 2024: tutti gli hair look più belli della Red Carpet di apertura - Festival di cannes 2024: tutti gli hair look più belli della Red Carpet di apertura - Capelli hair look cannes 2024 red carpet apertura acconciature più belle effetto bagno onde morbide tagli stile retro ...

Cannes 2024 : les meilleurs looks des stars lors de la cérémonie d'ouverture - cannes 2024 : les meilleurs looks des stars lors de la cérémonie d'ouverture - Ce mardi 14 mai avait lieu la très attendue cérémonie d'ouverture du festival de cannes 2024, à laquelle de nombreuses stars du septième art sont venues assister. Découvrez les meilleurs looks de cett ...

Festival de Cannes : Jane Fonda fait sensation dans manteau léopard, imprimé parfait pour rajeunir son look - Festival de cannes : Jane Fonda fait sensation dans manteau léopard, imprimé parfait pour rajeunir son look - Autre grande figure du cinéma présente : meryl Streep. L’actrice a eu la Palme d’Or ... Jane Fonda fait sensation avec un imprimé rajeunissant au Festival de cannes Jane Fonda est une habituée du ...