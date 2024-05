Meloni | Lavoriamo per fermare un’Europa arrogante La vogliamo forte e autorevole

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Siamo alla vigilia di un voto decisivo, nel quale i cittadini saranno chiamati a scegliere tra due modelli d’Europa. Da una parte, un super-Stato burocratico ipercentralista e nemico delle specificità nazionali, costruito sul trasferimento di nuove competenze e quote sempre maggiori di sovranità dai governi e dai parlamenti legittimati dai popoli alla Commissione europea. Dall’altra, una confederazione di Nazioni sovrane, unite sui grandi temi ma libere di affrontare questioni di stretta rilevanza nazionale, garantendo quel principio di sussidiarietà sancito dai Trattati dell’Unione Europea. Noi crediamo in questo secondo modello e stiamo lavorando per costruirlo”. Così la premier Giorgia, nel messaggio indirizzato al presidente del Centro Studi Rosario Livatino, Mauro Ronco, in occasione dell’incontro Ripartire dall’Europa, ripensare l’Unione. Europee, ...

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convoca to i leader del G7 in videoconferenza nel primo pomeriggio di domenica 14 aprile per affrontare le conseguenze dell’ Attacco dell’Iran a Israele avvenuto la scorsa notte. l’Italia ha la ...

La premier Giorgia Meloni è in visita nel Palazzo presidenziale di Cartagine per incontrare il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied. I due hanno avuto un incontro bilaterale, in seguito al quale Meloni ha tenuto una breve ...

“Per diverse edizioni non sono mancata all’assemblea generale dei commercialisti . Lo dico perché voi siete un valore aggiunto per il nostro tessuto economico e sociale, rappresentate un punto di connessione insostituibile tra lo Stato e i ...

Toti-nomine. Meloni ha già un paio di nomi per la Liguria - Toti-nomine. meloni ha già un paio di nomi per la Liguria - Il partito di Giorgia meloni ha il compito più facile ... la propria innocenza e che le iniziative della magistratura non abbiano conseguenze su alcuni lavori fondamentali. Abbiamo investito miliardi ...

Fondi coesione, Consiglio di Stato: “Ha ragione la Campania” - Fondi coesione, Consiglio di Stato: “Ha ragione la Campania” - “Straordinaria vittoria”. Vincenzo De Luca esulta per la sentenza del Consiglio di Stato che sancisce l’obbligo, per il ministero guidato da Raffaele Fitto, di stipulare anche con la Campania l’accord ...

Mattarella ha firmato il decreto agricoltura - Mattarella ha firmato il decreto agricoltura - Ancora una volta chi ha sperato nelle difficoltà del governo meloni non può far altro che prendere atto di come invece sia compatto, coeso e lavora esclusivamente per il bene e il futuro della nostra ...