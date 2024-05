Meloni | La riforma della giustizia in Cdm nei prossimi giorni

(Di mercoledì 15 maggio 2024) «Necessaria, come il premierato. Tele? Sono molto meno presente di tutti i miei predecessori, lo dicono i numeri. E vogliono pure impedirmi il confronto con la Schlein. La repressione del dissenso è una bufala di chi usava gli idranti contro lavoratori inermi. Sul Covid fatti tanti errori: voi coraggiosi».

È un duro attacco alla riforma della Costituzione che progetta la maggioranza, quello sferrato oggi dalla senatrice a vita Liliana Segre . La testimone di Auschwtiz è intervenuta oggi in Aula a Palazzo Madama nel corso della discussione generale ...

AGI - Giorgia Meloni conferma che "non ho mai pensato a fare un rimpasto di governo". "È una delle tantissime ricostruzioni un po' forzate che leggo spesso". L'occasione è l'intervista pubblica che la premier rilascia a Milano, al quotidiano La ...

Roma, 14 maggio 2024 – Fibrillazioni nel governo dopo l'appuntamento delle Europee? La premier Giorgia Meloni , ospite di Maurizio Belpietro a Milano per il ‘Giorno de La Verità’, si è detta “tranquilla”. “Non ho motivo di pensarlo”, ha aggiunto. ...

Giustizia, lo sprint di Meloni sulle toghe: «Subito carriere separate». E su Toti: «Lo ascolteremo» - Giustizia, lo sprint di meloni sulle toghe: «Subito carriere separate». E su Toti: «Lo ascolteremo» - Giorgia meloni non si esprime, o quasi, sul terremoto giudiziario in Liguria: «Toti Aspettiamo le sue risposte, è il minimo sindacale di rispetto». Resta cauta la premier sul ...

Segre boccia la riforma del premierato. Il Pd in scia, Fratelli d'Italia rilancia - Segre boccia la riforma del premierato. Il Pd in scia, Fratelli d'Italia rilancia - È una bocciatura destinata a far discutere. Un fulmine a ciel sereno nell'Aula del Senato. A Palazzo Madama Liliana Segre prende la parola durante la discussione generale sul premierato e decide di af ...

Inchieste, Meloni dà tempo a Toti - Inchieste, meloni dà tempo a Toti - La premier: "Aspettare le risposte è il minimo per un uomo che ha governato molto bene" ...