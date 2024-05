Meloni frena su Toti | Aspettiamo - sta governando molto bene

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sul caso"sono preoccupata? Vediamo,aveva detto che avrebbe letto le carte e penso che sia il minimo indispensabile per un uomo che stala sua Regione aspettare le risposte e valutate". Così la premier Giorgiaarrivando alla Fondazione Catella di Milano."Non mi vedoa Milano? Giuro che faccio del mio meglio, però sono una persona sola, probabilmente lo direbbero in molte altre città. Si fa quel che si può. Le risposte arrivano, cerchiamo di darle a tutti. Ci sono priorità e non ci sono città che vengono abbandonate. Cerchiamo di dare risposte a tutti, lo facciamo anche con Milano", ha affermato anche, prima dell'intervista con Maurizio Belpietro

