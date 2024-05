Melissa Satta e Carlo Beretta - il settimanale Chi assicura | Tra la showgirl e il rampollo c’è del tenero!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) C’è davvero delfra? Stando a quanto riportato dalChi non ci sarebbero dubbi! Dopo essere stati avvistati insieme in compagnia di amici a Madrid qualche weekend fa, lae il ricco, da poco single dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis, sono stati paparazzati a Forte dei Marmi e questa volta da soli. Le foto, pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, mostravano i due insieme macchina, diretti in Versilia, con lache cercava di coprirsi il volto con il berretto che aveva in testa. Un atteggiamento che aveva sorto qualche dubbio sul fatto che quella frafosse solo una semplice amicizia. Sul ...