Megale questore Dalle nuove Br al caso Abu Omar

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Per lui è un ritorno a casa, visto che ha guidato la Digos di Milano fino al maggio 2015 per poi diventare il più giovaned’Italia con prima nomina a Caltanissetta. Bruno, attualedi Reggio Calabria, è stato nominatodi Milano e si insedierà in via Fatebenefratelli dal prossimo 20 maggio. Prende il posto di Giuseppe Petronzi, nominato prefetto., nato a Reggio Calabria 57 anni fa, ha già trascorso a Milano una parte importante della sua carriera, 15 anni. Ha guidato l’Antiterrorismo e la Digos, divenendo uno dei massimi esperti di terrorismo islamico a livello internazionale. In precedenza, aveva prestato servizio anche a Brescia. Tra le indagini che ha condotto quella sulAbu, l’imam di viale Jenner sequestrato nel ...