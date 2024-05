Meeting Savona 2024 con Fabbri - Furlani e Dosso oggi in tv | orari e diretta streaming atletica

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Prosegue la stagione dileggera, con le tappe di avvicinamento agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi. Mercoledì 15 maggio andrà in scena la 13esima edizione delinternazionale Città di. Tante le stelle, italiane e non, pronte a sfidarsi in pista e in pedana. Tra i presenti spiccano Leonardonel lancio del peso, Mattianel salto in lungo (che se la vedrà con il sudafricano Ruswahl Samaai, che ha un personal best da 8,49 fatto segnare nel 2017), Zaynabnei 100 metri femminili, Trayvon Bromell in quelli maschili e il campione olimpico dei 110 ostacoli Omar McLeod. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire in tv le gare deldi, che prenderanno il via alle 15.45. SEGUI LA ...

