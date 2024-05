McDonald’s cerca 50 nuovi addetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sono diversi gli appuntamenti con il lavoro sul territorio. A Basiglio si tiene un job speed date giovedì 16 maggio, alle 14.30, in sala consiliare. Sarà possibile sostenere un primo colloquio di selezione con i recruiter di Afol Metropolitana per le posizioni aperte presso le aziende locali. Per chi desiderasse lavorare nell’ambito della meccatronica, l’appuntamento è nella sala consiliare di Gessate, il 20 maggio alle 15, con il recruiting organizzato per il gruppo Aturia spa, specializzato in disegno, produzione e testing di pompe per uso industriale. Le opportunità professionali di VBD spa, società specializzata nella vendita, riparazione di veicoli commerciali e a noleggio, saranno presentate martedì 21 a Settala, a partire dalle 10. L’azienda stando venditori di auto e veicoli commerciali, meccanici autoveicoli e carrozzieri. Per chi avesse la passione per ...