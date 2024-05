(Di mercoledì 15 maggio 2024) Follonica (Grosseto), 14 maggio 2024 - Il colpaccio aldi benzina Q8 "Easy" a Pratoranieri a Follonica era riuscito. I tre uomini avevano preso 17.800in contanti dalla cassaforte della struttura. Ma per i tre la fuga fu breve: i carabinieri li arrestarono con l’accusa diaggravato in concorso. I tre, di 46, 38 e 37 anni, tutti stranieri dell’estpa dopo il colpo nella città del Golfo , avevano cercato di scappare in direzione sud, sull’Aurelia. Mastati fermati da una pattuglia dei carabinieri di Orbetello. Al processo, di fronte alla giudice Cecilia Balsamo, hanno chiesto di essere processati con il rito abbreviato. I militari intercettarono quell’auto, una Bmw, intorno alle 3 del mattino di circa un anno fa sull’Aurelia. Una volta fermata, i militari trovarono ...

Cassolnovo (Pavia), 18 marzo 2024 - Un colpo fotocopia, del tutto simile, sia per l’obiettivo che per le modalità, a quello messo a segno solo una settimana fa a Casorate Primo. Era circa l'1.30 di domenica 17 marzo quando i ladri sono entrati in ...

Maxi furto al distributore: scattano le condanne. Si erano impossessati di 17.800 euro - Maxi furto al distributore: scattano le condanne. Si erano impossessati di 17.800 euro - Avevano "colpito" il Q8 lungo l’Aurelia e con il frullino avevano aperto la cassaforte. Poi i carabinieri li avevano intercettai sull’Aurelia ...

Sacchetti per la raccolta dei rifiuti, a Porto Recanati in arrivo i distributori automatici: via libera alla sperimentazione - Sacchetti per la raccolta dei rifiuti, a Porto Recanati in arrivo i distributori automatici: via libera alla sperimentazione - PORTO RECANATI Distributori automatici dei sacchetti per la raccolta differenziata in arrivo a Montarice e nel quartiere europa. Via libera da parte della giunta Michelini all’installazione ...

Stellantis e Leapmotor, si parte: le auto cinesi in vendita anche in Italia - Stellantis e Leapmotor, si parte: le auto cinesi in vendita anche in Italia - Stellantis ha «chiuso l’accordo vincolante con Leapmotor, che era stato firmato a ottobre, solo sette mesi dopo averlo annunciato. Penso che questo sia importante, tutto è stato fatto in modo molto ef ...