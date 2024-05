Maurizio Sarri ad un incontro elettorale con il candidato sindaco di Figline Incisa Pianigiani - tra ricordi e aneddoti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Firenze, 15 maggio 2024 – Ha parlato della sua giovinezza, del suo legame di amicizia con l’ex presidente del Consiglio Superiore della Magistratura David Ermini e della politica, che lo ha deluso. Una 360° quello che stamani ha preso parte all’iniziativa “Un caffé con", uno degli eventi che fa parte della serie di incontri pianificati su tutto il territorio comunale dalla coalizione a sostegno di Valerio, di area centro sinistra. Si è tenuto al circolo Arci del Matassino, per l’occasione tutto esaurito. Non ha voluto e potuto parlare del suo futuro in panchina. “Ho ancora dei vincoli con la Lazio e quindi non posso farlo. Anche se, devo dire, in questi venti giorni ho sentito un mare di c….”, ha detto, come sempre, senza peli sulla lingua. I suoi rapporti ...