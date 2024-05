Matteo Marzotto - chi è la sua compagna Nora Shkreli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Da tanti anni c’è una donna al fianco di, ovvero la fidanzata. Imprenditore ed ex scapolo d’oro, è legato alla modella croata: la coppia è molto riservata e sul famoso “grande passo” non si è mai saputo molto. Figlio di Umberto e Marta, nel corso degli anni lo abbiamo visto frequentare modelle bellissime, come Naomi Campbell, ma oggi si dice felice al fianco della sua. Scopriamo di più su di lei: curiosità, carriera e vita privata. Chi èè una modella croata, molto più giovane di(esattamente di 27 anni): bella da togliere il fiato, è legata all’imprenditore...