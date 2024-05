Marten de Roon è l’estensione del pensiero gasperiniano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Quando il ciclovedeva la luce,deera lontano da Bergamo, in quell’esilio annuale in Premier League, sacrificato sull’altare di un bilancio ancora non scintillante: i 10 milioni (più 4 di bonus) offerti dal Middlesbrough per il centrocampista arrivato soltanto un anno prima per 1,5 milioni si erano rivelati troppo ghiotti per essere rifiutati. Ma a volte bisogna allontanarsi per scoprire quanto intenso può essere un amore. Era uno dei pupilli di Giovanni Sartori, architetto di quell’Atalanta e oggi artefice del miracolo Bologna: lo aveva marcato a uomo per sei mesi ai tempi dell’Heerenveen prima di portarlo a Bergamo e alla fine, nonostante la cessione inglese, aveva deciso di farlo tornare in quella che oggi, sette anni dopo, possiamo davvero definire casa. Sono cambiati tanti volti nel corso del tempo: se ...